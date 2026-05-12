George Clooney hat die Jubiläumsfeier des King's Trust in London in besonderer Begleitung besucht. Neben seiner Ehefrau Amal brachte er auch seine Schwiegermutter Baria Alamuddin mit. Das Trio posierte lachend für die Fotografen.

George (65) und Amal Clooney (48) haben bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des King's Trust am Montagabend in der Londoner Royal Albert Hall für Aufsehen gesorgt. Das lag nicht nur am auffälligen Goldkleid der Menschenrechtsanwältin, sondern auch an der Frau, die gemeinsam mit ihnen über den roten Teppich ging.

Vertrautes Trio Auch Amals Mutter Baria Alamuddin war zu der glamourösen Gala gekommen. Die Auslandskorrespondentin ist häufig mit den Clooneys unterwegs, posiert jedoch nur selten gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem prominenten Schwiegersohn für die Fotografen. Bei der Gala von König Charles (77) und Königin Camilla (78) zeigte sich das Trio nun gut gelaunt und entspannt: Der Schauspieler wurde von beiden Frauen flankiert, während er sie umarmte und in die Kameras strahlte. Amal Clooney wählte für den Abend ein schmal geschnittenes, goldfarbenes Paillettenkleid, das sie mit passenden High Heels und einer eleganten Tasche kombinierte.

Im Gespräch mit dem König sagte George Clooney laut "Hello!": "Was soll ich sagen? Vielen Dank für die Einladung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke." Amal Clooney erklärte demnach, sie sei "stolz und dankbar", an der Wohltätigkeitsorganisation für Jugendchancen beteiligt zu sein.

Viele Prominente bei der Jubiläumsgala

The King's Trust - lange unter dem Namen The Prince's Trust bekannt - wurde 1976 von Charles gegründet, damals noch als Kronprinz. Seitdem hat die Organisation nach eigenen Angaben einer Million junger Menschen in Großbritannien geholfen - beim Aufbau wichtiger Fähigkeiten für Alltag und Beruf, beim Einstieg in den Arbeitsmarkt oder auf dem Weg in die Ausbildung. Zum Jubiläum begrüßte das Königspaar am Montagabend viele prominente Gesichter. Neben den Clooneys waren etwa auch Sängerin Rita Ora, Sänger Rod Stewart, Rolling-Stones-Ikone Ronnie Wood sowie "Emily in Paris"-Darstellerin Lily Collins erschienen.