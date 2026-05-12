George Clooney hat die Jubiläumsfeier des King's Trust in London in besonderer Begleitung besucht. Neben seiner Ehefrau Amal brachte er auch seine Schwiegermutter Baria Alamuddin mit. Das Trio posierte lachend für die Fotografen.
George (65) und Amal Clooney (48) haben bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des King's Trust am Montagabend in der Londoner Royal Albert Hall für Aufsehen gesorgt. Das lag nicht nur am auffälligen Goldkleid der Menschenrechtsanwältin, sondern auch an der Frau, die gemeinsam mit ihnen über den roten Teppich ging.