50 Jahre Sommerhit: Kann man Rudi Carrells Sommer-Hymne heute noch singen?

Sex vor der Kamera? Seine klare Meinung Jimi Blue Ochsenknecht: Kandidat in TV-Kuppelshow "Are You The One?"

Jimi Blue Ochsenknecht möchte nach der letzten gescheiterten Beziehung in der Datingshow "Are You The One? Realitystars in Love" die große Liebe finden. Was das "Perfect Match" für Jimi Blue Ochsenknecht mitbringen müsste.