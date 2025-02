50 Jahre «Saturday Night Live»: SNL feiert sich mit Stars und Trump-Seitenhieb

5 Auch Kim Kardashian kam zum "SNL50: The Anniversary Special" im Rockefeller Plaza. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Seit nun 50 Jahren prägt die NBC-Comedyshow «Saturday Night Live» die USA mit ihren Figuren und Sketchen. So ziemlich jeder Star war schon da. Jetzt gab es einen Blick zurück - und auch Selbstkritik.











New York - Die legendäre US-Comedyshow "Saturday Night Live" (SNL) hat ihr 50-jähriges Bestehen mit einer hochkarätig besetzten Gala gefeiert. Zahlreiche ehemalige Stars der Show, prominente Gäste wie etwa Kim Kardashian, Cher und Lady Gaga kamen am Sonntagabend in dem durch die Sendung berühmt gewordenen Studio 8H des Senders NBC in New York zusammen. Einen Seitenhieb auf Präsident Donald Trump gab es auch.