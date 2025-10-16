In seiner langen Karriere stand Roland Kaiser schon auf unzähligen Bühnen. Mit einem eigenen Konzertfilm kommt der Schlagerstar jetzt auf die Kinoleinwand.
Was Taylor Swift (35) kann, versucht auch Roland Kaiser (73). Während US-Megastar Swift schon im Jahr 2023 mit dem Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" zahlreiche Fans in die Kinosäle lockte und kürzlich dort auch das dreitägige Event "The Official Release Party of a Showgirl" feierte, kommt bald "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" auf die große Leinwand. Am 21. Oktober läuft der Konzertfilm offiziell an.