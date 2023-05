12 Sprung vorm Viadukt: 2018 gewann Eva-Maria Lühr aus Pfalzgrafenweiler den Großen Preis. Foto: Baumann

Ohne ihn wäre der Pferdemarkt nicht das, was er heute ist: der Reiterverein Bietigheim-Bissingen. In diesem Jahr feiert er 50-jähriges Bestehen und wartet mit einem neuen Rekord auf.









Bietigheim-Bissingen - An diesem Freitag startet der 85. Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen. Einen noch runderen Geburtstag hat jedoch ein Protagonist der Traditionsveranstaltung zu feiern, ohne den die Veranstaltung längst nicht so ein Publikumsmagnet wäre wie sie es heute ist: der Reiterverein Bietigheim-Bissingen. Er feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen – und kann gleich noch einen Rekord obendrauf vermelden: Zum ersten Mal sind beim Großen Preis von Bietigheim-Bissingen, dem Springturnier während des Pferdemarktes, mehr als hundert Reiter gemeldet. Erstmals gibt es beim European Youngster Cup Weltranglistenpunkte in Bietigheim-Bissingen zu ergattern – entsprechend hochkarätig besetzt ist das Feld der Reiter.