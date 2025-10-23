50 Jahre sind genug, findet Sabine Lynch. Das Jubiläum ihrer New York City Dance School sei für sie ein guter Moment, aufzuhören. In der Heilbronner Straße 391 geht es aber weiter.
Taxlerstreik in Neapel. Eine junge Frau aus Deutschland und ein US-Amerikaner müssen sich eines der raren Taxis teilen. So beginnen nicht nur Lovestorys, sondern auch die Erfolgsgeschichte der New York City Dance School. Sabine und Ray Lynch gingen irgendwann getrennte Wege, ihr Baby, die inzwischen fast schon legendäre Stuttgarter Tanzschule, blieb. Jetzt wird sie 50.