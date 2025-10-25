50 Jahre Kirbe in Degerloch: Ein Traditionsfest feiert Jubiläum
Die Stimmung ist gut auf der Degerlocher Kirbe. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Degerlocher Kirbe begeht dieses Wochenende ein besonderes Jubiläum: Zum 50. Mal findet das traditionelle Dorffest statt. Wir haben die Bilder.

Essensstände, Fahrgeschäfte, Schießstände und ein Karussell locken vom 25. bis zum 27. Oktober wieder viele Besucher auf die Degerlocher Kirbe. Und in diesem Jahr gibt es sogar einen besonderen Grund zu feiern: Bereits zum 50. Mal geht das mehrtägige Dorffest, das von der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird, über die Bühne. Trotz des Jubiläums bleibt vieles beim Alten, inklusive des ökumenischen Gottesdienstes am Samstag im Feuerwehrhaus.

 

Der Gewerbe- und Handelsverein lädt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein, bei dem die lokalen Ladeninhaber mit speziellen Aktionen locken. Die jungen Besucher kommen am Sonntagnachmittag bei der Fahrzeugpräsentation auf ihre Kosten. Dort haben sie die Möglichkeit, in einem echten Löschfahrzeug Platz zu nehmen.

 