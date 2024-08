50 Jahre Jugendhaus Obertürkheim: Die Villa Jo ist startklar für die Zukunft

1 Papier schöpfen in der Kreativwoche, die zu den „Kesselferien“ gehört. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Mehrere Generationen an Kindern haben hier schon ihre Freizeit verbracht. Was alles zu tun ist, damit ein altehrwürdiges Haus jung bleibt.











In der Werkstatt geht es bunt zu. Auf zwei Stühlen stehen zwei große Plastikwannen. Sie sind gefüllt mit einer rosafarbener und einer blauen Flüssigkeit in der jede Menge aufgeweichte Serviettenschnipsel schwimmen. Die Kinder tauchen den mit einem feinen Netz bespannten Holzrahmen hinein. „Und jetzt ganz langsam und gerade wieder hoch nehmen“, mahnt Hannes Fredrich vom Team der Villa Jo und erklärt dann die weiteren Schritte, um zum selbstgeschöpfen Papier zu kommen. Während das trocknet, haben die Kinder Zeit für andere Projekte – und davon gibt es im Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim in dieser Woche jede Menge.