Vier Tage Programm, über 1000 Teilnehmende beim Umzug, Party und voXXclub im Festzelt – und dazu: 30 Jahre Wieslauftalbahn mit kostenlosen Fahrten durchs Tal. Vom 26. bis zum 29. Juni feiert Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) das 50-jährige Bestehen der Gesamtgemeinde mit einem großen Heimatfest.

Rund um die Gemeindehalle entsteht ein Festplatz mit Zelt, Bühne, Gastronomie und vielfältigem Programm. Mit dabei sind auch prominente Gäste. Die Planungen laufen seit drei Jahren – und wurden trotz der Hochwasserkatastrophe 2024 nicht gestoppt. Bürgermeister Raimon Ahrens erinnert daran, dass die Gemeindefusion vor 50 Jahren keine freiwillige Entscheidung war, sondern politisch verordnet wurde: „Das war damals keine Liebesheirat“, sagt er. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sei Rudersberg eng zusammengewachsen – nicht zuletzt durch die Erfahrungen des vergangenen Sommers. „Gerade das Hochwasser hat gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gemeinde ist“, sagt Ahrens.

Festmeile und prominente Gäste

Den Auftakt zu den Festtagen macht am Donnerstag, 26. Juni, ab 18.30 Uhr ein Jubiläumsempfang in der Gemeindehalle. Erwartet werden unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg Thomas Strobl sowie Landrat Richard Sigel.

Fahrten mit dem „Wiesel“ sind an diesem Samstag und Sonntag kostenlos. Foto: Gottfried Stoppel

Am Freitag, 27. Juni, beginnt der Festbetrieb im Zelt um 17 Uhr, bevor Bürgermeister Ahrens um 18.30 Uhr das Fass ansticht. Ab 20 Uhr sorgt die Band „Himmel & Hölle“ dort für Stimmung. Am Abend ist zudem die Bar geöffnet, wie auch am Samstag.

Der Samstag, 28. Juni, startet um 11 Uhr mit dem Festbetrieb. Ab 12 Uhr steht der Tag im Zeichen der Familien – mit Tanz- und Musikgruppen aus den örtlichen Schulen, Vereinen und Chören: Auftritte gibt es unter anderem von der Tanzgarde der Carnevalsfreunde Rudersberg, dem Schulchor, der Jazzgruppe des TSV Rudersberg, dem Gesangsverein Oberndorf und der Guggenmusik.

Rund um das Zelt laden Kletterturm, Riesentrampolin, Kinderschminken, Langos, Softeis, Glücksrad und Spielstraße zum Mitmachen ein – inklusive Chillbereich für Jugendliche. Für die Verpflegung sorgen lokale Vereine mit Grillgut, vegetarischen Gerichten und einem preisgünstigen Jubiläumsteller bis 17 Uhr.

Tag der offenen Tür bei der Wieslauftalbahn

Parallel feiert die Wieslauftalbahn ihr 30-jähriges Bestehen. Zwischen 15 und 19 Uhr lädt der Betreiber zum Tag der offenen Tür an der Werkstatthalle. Die Fahrten auf der Strecke zwischen Schorndorf und Rudersberg sind am Samstag und Sonntag kostenfrei.

Am Samstagabend folgt der musikalische Höhepunkt: Die Band voXXclub tritt ab 19 Uhr im Festzelt auf. Wer Karten möchte, muss sich sputen: Es gibt nur noch wenige im Vorverkauf, eine Abendkasse ist nicht vorgesehen.

Am Sonntag, 29. Juni, beginnt der Tag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Zwischen 11 und 14 Uhr spielt der Musikverein Steinenberg-Rudersberg beim Frühschoppen.

Um 14 Uhr startet dann der große Festumzug durch die Ortsmitte mit rund 50 Wagen und mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dabei präsentieren sich nahezu alle Ortsteile, Schulen, Kindergärten, Sportvereine, Chöre und Dorfgemeinschaften – vom Akkordeonorchester bis zur Freiwilligen Feuerwehr. Die Umzugsroute verläuft unter anderem über Welzheimer Straße, Marktplatz, Hirschgasse, Friedrich-Ebert-Straße und Bronnwiesenweg. Die Ortsdurchfahrt ist während des Umzugs voll gesperrt.

Anschließend klingt der Festsonntag ab 17 Uhr mit der BigBand More Fun im Festzelt aus. Um 20 Uhr endet das offizielle Programm.

Kostenlose Fahrten mit derWieslauftalbahn

Am Samstag und Sonntag verkehrt die Wieslauftalbahn im Stundentakt kostenlos zwischen Schorndorf und Rudersberg. Für den Sonntag ist zusätzlich ein Shuttlebus im 10-Minuten-Takt von 12 bis 14 Uhr eingerichtet. Er fährt von der Rettich-Kreuzung (MSC Wieslauftal) ins Ortszentrum; Rückfahrten folgen von 16 bis 18 Uhr.

Parkplätze stehen unter anderem am Weru-Gelände, am Schulzentrum, am Freibad, beim TSV Rudersberg und im Bereich Takko/Rossmann zur Verfügung. Bei gutem Wetter werden auch umliegende Wiesen freigegeben. Aufgepasst: Am Sonntag sind Teile des Zentrums und mehrere Parkflächen wegen des Umzugs gesperrt.

Gemeinde sowie die örtlichen Vereine, Kirchen und Organisationen stemmen das Fest in einer großen Aktion miteinander. „Während der Festtage wird einiges geboten“, so Bürgermeister Ahrens. „Aber vor allem ist es ein Fest, das wir als Gemeinde gemeinsam tragen – genau das zeichnet Rudersberg heute aus.“

Das vollständige Programm ist online abrufbar unter: www.rudersberg.de.