50 Jahre Galerie Geiger: Ein Arbeitersohn lockte einst große Künstler nach Kornwestheim

1 Stephan Geiger hat an der Ausstellung zu 50 Jahren Galerie Geiger mitgearbeitet. Foto: Simon Granville

Roland Geiger, Sohn eines Arbeiters bei Salamander, lockte namhafte Künstler nach Kornwestheim. Warum er die Stadt verließ und wie man seine Galerie nun wieder feiert.











Im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim feiert man an diesem Freitag die Vernissage einer besonderen Ausstellung. Kein einzelner Künstler oder eine Kunstrichtung wird gewürdigt, sondern eine Kunstgalerie. In der Schau „Zeitreise. 50 Jahre Galerie Geiger“ wagen Museumsleiterin Saskia Dams sowie Kunsthistoriker und Galerist Stephan Geiger einen historisch-künstlerischen Blick in die Kornwestheimer Geschichte.