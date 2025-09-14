50 Jahre Filderstadt: Filderstadt feiert sich mit Stadtfest selbst – die Bilder vom Jubiläum

﻿Vermutlich waren schon am Tag zuvor Zigtausende Liter Bier über diverse Theken gegangen, aber ein bisschen Symbolik muss sein, und so stach am Samstagnachmittag der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub noch ein Fass an. Zwei gezielte Schläge, das Bier floss, die Menge applaudierte. Die Stimmung war ohnehin das gesamte Wochenende über überaus ausgelassen auf dem Festplatz am Rand von Sielmingen.

Das 50-Jahr-Jubiläum wurde mit einem dreitägigen Stadtfest gefeiert. Viele Monate lang war darauf hingearbeitet worden, und als es dann so weit war, wollten gefühlt alle dabei sein. Tatsächlich war bei den Planungen an jede Bevölkerungsgruppe gedacht worden. Familien hatten beim Kinderflohmarkt, auf der Spielstraße und am Sonntag auf der Blaulichtmeile was zu gucken. Feierwütige und Musikliebhaber fanden beim „Heimspiel“ der beliebten Bands Red Fox, Halbe He und Flippmanns Gelegenheit zum Schwofen und Mitsingen. Und wer ein etwas gediegeneres Programm suchte, konnte diversen musiktreibenden Vereinen zuhören oder beim Festzelt-Gottesdienst zur Ruhe kommen.

Gefühlt ganz Filderstadt war auf den Beinen. Foto: Caroline Holowiecki

Filderstadt lässt sich das Jubiläum einiges kosten

Die riesige Sause hat sich die Stadt einiges Kosten lassen. Anfang des Jahres war von knapp 620.000 Euro für sämtliche Jubiläumsaktivitäten, die das ganze Jahr über schon stattfanden und noch stattfinden werden, die Rede gewesen. Allein das Stadtfest jetzt hat knapp 350.000 Euro verschlungen, und das, obwohl eine riesige Gruppe von mehr als 400 Helferinnen und Helfern aus der Verwaltung und der Arge, der Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine, angepackt hat.

Aber ja, im Nachgang haben sich das Geld und die Arbeit gelohnt. Gefühlt war ganz Filderstadt dabei beim großen Fest. Schon am Freitagnachmittag war der zentrale Seniorennachmittag dran, und bereits der sprengte die Erwartungen. „Es war überragend voll“, sagte Christoph Traub. Um die Menschen setzen zu können, habe man eilig noch Mobiliar heranschaffen müssen. Voll war’s dann auch am Abend bei der 90er-Party mit den Bands Fun Factory, Rednex und Captain Jack. Etliche der in Summe knapp 2000 Gäste kamen im passenden Neon-Look. So auch Nina Schäfer aus Sielmingen. Sie ist Jahrgang 1980. „Ich liebe die 90er. Ich hatte meine Jugend direkt in den 90ern“, sagte sie. Für die Party hatten sie und ihre Freundinnen extra ihre schrillen Faschingsoutfits herausgekramt. „Wenn nicht heute, wann dann“, sagte sie. Auch Jennifer Klauser aus Sielmingen, Jahrgang 1985, hatte sich in Schale geworfen. „Ich freue mich auf die ganze Bandbreite der Musik.“

1975 war in Filderstadt noch keine Feierstimmung

Enttäuscht wurde sie sicher nicht. Macarena und Ice Ice Baby, Backstreet Boys und Spice Girls, David Hasselhoff und Michael Jackson, alles war dabei. Die Livebands spielten ihre alten Hits, und obwohl – oder gerade weil – 90er-Eurodance und -Pop nicht für anspruchsvolle Lieder mit inhaltsschweren Texten bekannt sind, feierte und sang das ganze Festzelt bis weit nach Mitternacht mit. Toni Cottura, Rapper und Stimmungsmacher bei Fun Factory, mischte sich nach dem Auftritt unters Volk. „Wir touren seit 2013 wieder weltweit“, sagte er. „Weil die Leute die 90er lieben.“

Dass Bonländer, Sielminger, Plattenhardter, Harthäuser und Bernhäuser mal ausgelassen miteinander feiern würden, war vor 50 Jahren noch nicht abzusehen gewesen. Denn der jetzige Anlass ist einer, bei dem 1975 eigentlich kaum jemandem zum Feiern zumute gewesen war. Am 1. Januar 1975 schlossen sich die fünf ehemals eigenständigen Gemeinden im mittleren Fildergebiet zu einer Stadt zusammen, als Teil der großen Gemeindereform in Baden-Württemberg, bei der sich die Zahl der Gemeinden von 3379 auf 1111 reduzierte. Eine Liebesheirat war das Ganze aber keinesfalls, vielmehr gab es in der Bevölkerung erhebliche Vorbehalte. Die Landesregierung jedoch favorisierte die Fünfer-Lösung, obwohl die Gemarkung durch die im Bau befindliche B 27 durchschnitten wurde. Letztlich beugten sich die fünf Kommunen – auch, weil eine Fusionsprämie von 1,76 Millionen D-Mark winkte.

Geld muss fürs friedliche Miteinander heute keiner mehr zahlen. „Eigentlich feiern wir schon 28 Stunden in diesem Zelt“, sagte Christoph Traub beim Fassanstich lachend, und die Geburtstagsfeier werde bis zum Abbau am Montagmorgen gehen. Auch der wird wieder mithilfe vieler Ehrenamtlicher vonstattengehen, und dieser Zusammenhalt ist etwas, das in Filderstadt besonders ausgeprägt ist. Christoph Traub dazu: „Als Stadt ist man nie allein. Man ist Stadtgesellschaft.“

Weitere Jubiläumspartys

Nach der Party ist vor der Party. Wer das 50-Jahr-Stadtjubiläum in Filderstadt tanzend feiern will, bekommt noch mal Gelegenheit dazu. Auch die Feuerwehr in der Stadt begeht ihren 50. Geburtstag, hierzu richtet die Abteilung Plattenhardt in der Weilerhauhalle am 27. September eine Mallorcaparty mit Party- und Stimmungsmusik für alle ab 18 Jahren aus. Der Start ist um 19 Uhr.

Zu 50 Jahren Filderstadt richten das Team der Alten Mühle in Bonlanden und die örtliche Volkshochschule außerdem eine Disconacht aus. Sie findet am 28. November statt. Der Eintritt in Höhe von fünf Euro dient einem guten Zweck.