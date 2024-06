50 Jahre DRK Rems-Murr: Eine Gemeinschaft, die in jeder Notlage hilft

Eine Gemeinschaft, die in jeder Notlage hilft

1 Abschlussprüfung von Fellbacher Sanitätern 1927 Foto: DRK/Archiv Baller

Der DRK-Verband Rems-Murr feiert seinen 50. Geburtstag und erinnert an die Anfänge der regionalen Rot-Kreuz-Geschichte im Kreisgebiet, die anno 1866 waren. In der Gegenwart gilt es, einige Herausforderungen zu stemmen.











Im Jahr 1974, vor 50 Jahren, haben sich die beiden damaligen DRK-Kreisvereine Waiblingen und Backnang zusammengeschlossen. Am 28. Juni 1974 wurde in Korb der DRK-Kreisverein Rems-Murr gegründet. „Seit Jahrzehnten ist das Deutsche Rote Kreuz ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens im Rems-Murr-Kreis“ heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes zum eigenen Jubiläum. „Wenn Hilfe benötigt wird, ist das DRK zur Stelle.“