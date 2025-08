„Jaws“: Was Steven Spielbergs Hai-Schocker damals auslöste

In mehr als 250 Kinos in Deutschland wird Steven Spielbergs Blockbuster mit dem Originaltitel „Jaws“ gezeigt. Ein Rückblick auf das cineastische Tier-Horror-Evergreen.

Man sollte nachts einfach nicht alleine im Meer baden. Die junge Touristin Christie Watkins, die sich am Strand von Amity auf Long Island in den kühlen Fluten des Atlantiks kurz abkühlen will, hätte das auch besser nicht getan. Aber wie so oft: Hinterher ist man immer schlauer. Wobei die blonde Badenixe dieser Erkenntnis nicht mehr teilhaftig wird, weil sie – größtenteils – im Maul eines großen Fisches verschwunden ist. Aber der Reihe nach.

Nach der heißen Strandparty ein kurze Abkühlung im Meer: Keine gute Idee. Der weiße Hai wartet schon auf auf die schöne Badenixe (Susan Backlinie). Foto: Imago/Everett Collection

Amity, anno Domini 1974

„ Der große Fisch bewegte sich lautlos durch das nächtliche Wasser, angetrieben von kurzen Bewegungen seines sichelförmigen Schwanzes.“ So beginnt Peter Benchley (1940-2006) Kult-Roman „Der weiße Hai,“ aus dem Jahr 1974, der mehr als 20 Millionen Mal verkauft wurde.

Amity, ist eine fiktive Kleinstadt an der amerikanischen Ostküste. Stark vom Badetourismus abhängig ist. In der besagten Nacht, noch vor der Badesaison, wird Christie von einem weißen Hai getötet. Als die übel zugerichteten Reste ihrer Leiche angespült werden, ist die Todesursache offensichtlich.

Einmal im Maul des Hais hilft auch kein Schreien und Strampeln mehr. Foto: Imago/Mary Evans

Badenixe Christie Watkins sieht ihrem baldigen Ende entgegen. Foto: Imago/Mary Evans

Der örtliche Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider) schließt Amitys Strände, was den Widerstand des Bürgermeisters Larry Vaughan und des Stadtrates nach sich zieht. Die Honoratioren wollen das lukrative Tourismusgeschäft nicht gefährden und setzen Brody und den Reporter Harry Meadows unter Druck. Meadows muss die Sache mit dem Hai in der Lokalzeitung herunterspielen.

Doch das Unglück seinen Lauf und die Zahl der Toten wächst. Der Strand wird wieder geöffnet und prompt zerstückelt der Hai einen alten Mann und einen Jungen. Brody, ein junger Meeresbiologe (Richard Dreyfuss) und ein in die Jahre gekommener Haifänger (Robert Shaw) wollen das Monster töten, bevor es wieder zuschlägt. Und so beginnt die Jagd auf den weißen Hai.

Raus aus dem Wasser! Am Strand von Amity bricht unter den Badenden Panik aus, als eine Haiflosse gesichtet wird. Foto: Imago/Mary Evans

„Jaws“ – Der Weiße Hai“

„Jaws“ ist der achte Film von Meister-Regisseur Steven Spielberg und der erste Hollywood-Blockbuster der Filmgeschichte. Als „Der weiße Hai“ 1975 in die Kinos kam, war es schlagartig vorbei mit dem sorglos-relaxten Surfen und Tauchen in den Weltmeeren.

„Der weiße Hai“ hatte sich in dem 124-Minuten-Kultfilm nicht nur über diverse Boote und menschliche Körper hergemacht und gleich zu Beginn die attraktive Wassernixe verspeist, sondern war auch ins menschliche Unterbewusste vorgedrungen. Dort, wo die menschliche Urangst vor dem Grauen aus der Tiefe schlummert und nur darauf wartet zu erwachen, mutierte er zum allerschlimmsten Albtraum des „Homo lavantem“ – des badenden Menschen.

Das Plakat von „Der weiße Hai“ gehört zu den einprägsamsten überhaupt: ein Hai-Kopf mit geöffnetem Maul unter einer schwimmenden Frau. Kinostart in den USA war am 20. Juni 1975, in Westdeutschland am 18. Dezember 1975.

Das Plakat von „Der weiße Hai“ gehört zu den einprägsamsten überhaupt. Foto: Imago//Courtesy Everett Collection

Peter Benchley verarbeitet in seinem Roman die legendären Haiangriffe, die zwischen dem 1. und 16. Juli 1916 von Jersy Shore im US-Bundesstaat New Jersey stattfanden und vier Todesopfer forderten. Bei dem Massaker waren mindestens vier verschiedene Weiße Haie und Bullenhaie beteiligt.

„Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine“

„Jaws“ setzte neue Maßstäbe für Spannung und ist bis heute faszinierende Filmkunst. Anlässlich seines 50. Jubiläums kommt das Meisterwerk nun wieder ins Kino.

„Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine. Sie greift jeden und jedes an und verschlingt alles, was sich bewegt. Es ist, als hätte Gott den Teufel in dieser Gestalt erschaffen. Und ihm einen Rachen gegeben.“ So beginnt das Intro des Trailers von „Jaws“, genauso so legendär wie Spielbergs Regiearbeit und die Filmusik von John Williams mit dem alarmierenden Daa-dam, Daa-dam, Daa-dam.

Von Flensburg bis zum Allgäu in 250 Kinos

Als Event bei teilnehmenden Kinos der Reihe „Best of Cinema“ läuft „Jaws“ (zu deutsch: Kiefer) am Dienstag (5. August) in mehr als 260 Kinos in Deutschland – vom „UCI Flensburg“ bis zum „Lichtspielhaus Wangen im Allgäu“.

Unter den Kinos, die den Klassiker ins Programm nehmen, sind nicht nur Multiplexe und Säle in großen Städten, sondern auch kleinere Häuser. Darunter befinden sich das „Kino im Kurtheater“ auf der Nordsee-Insel Norderney, das „City Kino Buxtehude“, der „Filmpalast Bautzen“, der „Traumpalast Nürtingen“ und das „Cineplex Friedrichshafen“ am Bodensee.

Gezeigt wird zumeist die deutsche Original-Synchronisation aus dem Jahr 1975. Auch zahlreiche Open-Air-Kinos, etwa in Essen, Leipzig und Berlin, zeigen den Film in den kommenden Tagen.

Die Aufnahmen auf offener See mit den Hai-Modellen waren aufwendig und kostspielig. Foto: Imago/Mary Evan

Steven Spielberg taufte die 7,5 Meter lange Hai-Attrappe Bruce – benannt nach seinem Anwalt Bruce Ramer. Foto: Imago/Cinema Publishers Collection

Mit Andeutungen Angst erzeugen

Der damals erst 28 Jahre alte Spielberg setzte bei dem Film auf eine wichtige Erkenntnis des Horror-Genres: Angst wird nicht durch das erzeugt, was man sieht, sondern durch das, was man nicht sieht und nur erahnt.

Eines der Modelle von „Shaws“ in den Universal Pictures Studio in Hollywood. Foto: Imago/ZUMA Press Wire

Dementsprechend beschränkte sich Spielberg im ersten Teil der Filmreihe weitgehend auf Andeutungen, etwa auch Unterwasseraufnahmen aus der Perspektive des Hais. Ungefähr in der Mitte des Films verlagert sich die Handlung von der Küste aufs offene Meer. Drei Männer gegen die Bestie.

Der große Erfolg von Spielbergs Film führte zu mehreren Fortsetzungen unter anderer Regie, die weder in qualitativer noch in kommerzieller Hinsicht an den Erfolg des ersten Filmes anknüpfen konnten. 1978 folgte zunächst „Der weiße Hai 2“, 1983 „Der weiße Hai 3-D“ und schließlich 1987 „Der weiße Hai – Die Abrechnung“.

Schwimmt um euer Leben. Der Hai greift an. Foto: Imago / United Archives//kpa Publicity

Geburtsstunde des Sommer-Blockbusters

Im Rückblick gilt „Jaws“ als Geburtsstunde des Sommer-Blockbusters. Es ist heute nahezu vergessen, dass es in den 1970ern oft hieß, Kinos hätten keine Zukunft mehr, Filme reichten ja im Fernsehen anzuschauen. „Der weiße Hai“ läutete eine neue Ära von sündhaft teuren Hollywood-Produktionen ein. Sie auf großer Leinwand zu sehen, wurde zum Erlebnis stilisiert, zum Gesprächsthema mit Hype um Merchandise-Produkte.

Selbst das Boot bietet den drei Haijägern keinen Schutz vor dem Meeresuntier. Foto: Imago//Courtesy Everett Collection

Die vielleicht nachhaltigste Wirkung hat der Film dadurch entfaltet, dass er bei zahllosen Menschen Urängste vor dem Schwimmen im Meer hervorrief. Es ist die Paranoia, nicht zu wissen, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Dort, wo das Unbekannte lauert, das nur darauf wartet und zu verschlingen.

Nach 120 Minuten atemloser Spannung kann Polizeichef Brody das Meeres-Monster ...  Foto: Imago/Mary Evans

... mit einem gezielten Gewehrschuss ins Maul, wo er vorsorglich eine Sauerstoffflasche deponiert hat, erlegen. Foto: Imago/Mary Evans

Zugleich wurden Haie, insbesondere Weiße Haie, dämonisiert. Das trug zur dramatischen Dezimierung der Bestände bei. Nicht der Mensch muss den Hai fürchten, sondern umgekehrt der Hai den Menschen. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO werden jährlich 700 000 bis 800 000 Tonnen Knorpelfische aus den Meeren geholt, das meiste davon als Beifang der industriellen Fangflotten. 60 Prozent dieser Fische sind Haie.