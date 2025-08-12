50 Jahre Binder Optik: Familienunternehmen mit Durchblick

Binder Optik feiert in diesen Tagen das 50-Jahr-Jubiläum. Das Familienunternehmen hat schon Erich Honecker eine Brille verpasst.
„Ich schau dir in die Augen, Kleines“: Das Film-Zitat aus „Casablanca“ bekommt Konkurrenz. Und zwar von Binder Optik. Das Familienunternehmen feiert 50-Jahr-Jubiläum und das unter dem Motto: „Nur Augen für Dich. Seit 1975.“ Mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman hat man bei Binder Optik zwar nichts zu tun gehabt. Aber dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker hat man schon passend zur Unternehmensfarbe eine gelbe Brille verpasst – posthum im Jahr 2009, in einem Kino-Spot, als die Brillenabos eingeführt wurden.