50-Jahr-Jubiläum: Filderstadt feiert sich selbst

Bernhäuser, Bonländer, Sielminger, Harthäuser und Plattenhardter in Partylaune vereint: Sie alle haben das Wochenende über ausgelassen den 50. Geburtstag von Filderstadt zelebriert.
Vermutlich waren schon am Tag zuvor Zigtausende Liter Bier über diverse Theken gegangen, aber ein bisschen Symbolik muss sein, und so stach am Samstagnachmittag der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub noch ein Fass an. Zwei gezielte Schläge, das Bier floss, die Menge applaudierte. Die Stimmung war ohnehin über überaus ausgelassen auf dem Festplatz am Rand von Sielmingen: Drei Tage lang wurde das 50-Jahr-Jubiläum der Gründung von Filderstadt gefeiert.