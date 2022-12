1 Stuttgarts erste Adresse für echte Qualitätsteppiche - Die Teppich Galerie - öffnet noch einmal ihr Stammlager anlässlich eines befristeten Jubiläumsverkaufs. Foto: Die Teppich Galerie

Das Stuttgarter Traditionsunternehmen Die Teppich Galerie öffnet vom 27. Dezember bis zum 7. Januar zum Jubiläumsverkauf anlässlich seines 50-jährigen Bestehens seine Räumlichkeiten im Heusteigviertel.















Die Teppich Galerie in der Eberhardstraße in Stuttgart war jahrzehntelang aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Das in vierter Generation geführte Traditionsunternehmen ist auch heute – fünf Jahre nach Einstellung des Einzelhandels durch die Betreiberfamilie – eine feste Größe unter den Liebhabern feiner Orient- und Designerteppiche.

Lediglich Stammkunden genossen weiterhin das Privileg, bei gelegentlichen Exklusivverkäufen des Hauses eines der seltenen, hochwertigen und handgefertigten Stücke zu erstehen. Während der Pandemie konzentrierte sich die Unternehmerfamilie jedoch fast ausschließlich auf die professionelle Reinigung, Reparatur und Restauration der edlen Teppiche. Diese Serviceleistungen wird das Unternehmen auch weiterhin anbieten.

Zur Feier des Jubiläums gibt es jetzt 50 Prozent Rabatt

Zur Feier des 50-jährigen Bestehens wird die Inhaberfamilie jedoch noch einmal die Türen ihres Stammlagers im Stuttgarter Heusteigviertel für alle Interessierten öffnen. Offeriert wird das Beste aus 50 Jahren Teppich Galerie. Passend zum Jubiläum gibt es 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

„Wir möchten mit unserem Jubiläumsverkauf und den damit verbundenen Sonderkonditionen unseren Kunden – deren Wertschätzung wir noch immer in so hohem Maße erfahren – sowie allen Teppichfreunden anlässlich unseres 50-jährigen Bestehens etwas zurückgeben“, sagt Ali M. Borhanian aus der Geschäftsleitung der Inhaberfamilie. Denn das Renommee der Teppich Galerie, die sich über Jahrzehnte im Herzen Stuttgarts zu einem international angesehenen Unternehmen entwickelt hat, ist immer noch so groß, dass bis heute regelmäßig Anfragen nach einem original Galerie-Teppich in der Unternehmenszentrale eingehen.

„Das zeigt zum einen, dass viele nach wie vor die Schönheit echter Orientteppiche schätzen und zum anderen, dass bis heute niemand die Lücke hat füllen können, die Die Teppich Galerie für den Endverbraucher hinterlassen hat“, sagt Ali M. Borhanian.

Exklusive Stücke aus dem Lager im Heusteigviertel

Teppichfreunde können daher die Gelegenheit des zeitlich begrenzten Jubiläumsverkaufes nutzen, um auf drei Etagen Meisterwerke aus den weltweit besten Knüpfzentren in allen Dekoren, Farben und Formaten zu bestaunen und zu erwerben. Das Sortiment der Teppich Galerie im Stuttgarter Heusteigviertel reicht von einfachen, gewebten Kelims über moderne Designerteppiche und Klassiker der Teppichkunst bis hin zu antiken Raritäten und Sammlerstücken aus den Palästen des ehemaligen Schahs von Persien.

Echte Teppiche: Die schönste Art Energie zu sparen

Schon seit den frühesten Kulturen spielt Wolle eine wichtige Rolle für die Herstellung wärmender und schützender Kleidung sowie zur Herstellung von Teppichen für die Gestaltung von Böden und Wänden. Dabei ging es nicht nur um die Zurschaustellung von Reichtum und Schönheit, sondern auch immer ganz pragmatisch um die wärmenden und isolierenden Eigenschaften von Teppichen aus Wolle. In qualitativ hochwertiger Ausführung ist ihre wärmespeichernde Wirkung beachtlich. Ein Orientteppich kann somit eine sehr nachhaltige Antwort auf die aktuelle Energiekrise sein und ein Musterbeispiel für „Green Living“.

Auf traditionelle Art und Weise aus Schurwolle und Baumwolle handgefertigte und mit Pflanzenfarben gefärbte Teppiche entsprechen also höchsten ökologischen Standards. So vereinen sich Ethik, Ästhetik und Pragmatismus in einem Teppich, der dazu gemacht ist, Behaglichkeit und Wärme zu spenden – wie seit Tausenden von Jahren.

Preissenkungen als Beitrag in der Krise

Das gelingt besonders gut mit echten Qualitätsteppichen, wie sie Die Teppich Galerie bei ihrem Jubiläumsverkauf noch einmal exklusiv anbietet und durchweg mit einem herausragenden Preisnachlass von 50 Prozent versehen hat.

Mohammed Borhanian, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der Teppich Galerie, freut sich auf den Jubiläumsverkauf: „Wir sind glücklich darüber, völlig gegen den allgemeinen Trend, mit diesen Preissenkungen auch etwas günstiger anbieten und so als Unternehmen unseren bescheidenen Beitrag für Stuttgart und die Region zu den Herausforderungen der Zeit leisten zu können.“

Info: Sonderverkauf zum 50-jährigen Bestehen der Teppich Galerie Stuttgart, vom 27. Dezember bis zum 7. Januar, im Stuttgarter Heusteigviertel, Mittelstraße 10 A. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Teppich Galerie.