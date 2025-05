Zum Finale der fünftägigen Party gibt’s am 1. Juni einen bunten Festumzug mit mehr als 35 verschiedenen Gruppen. Ein Shuttle-Bus nach Winnenden ist im Einsatz.

Die aus zuvor neun Dörfern und Weilern hervorgegangene Gemeinde Berglen auf der Nordseite hoch über der Rems gelegen feiert heuer mit diversen Veranstaltungen endgültig ihr 50-jähriges Bestehen. Denn nach dem ersten Zusammenschluss 1972 gab’s die letzte Eingemeindung eines Teilorts Anfang Januar 1975.

Die richtig große, fünftägige Party zum halben Jahrhundert in dem 7000-Einwohner-Flecken beginnt nun am Mittwoch. Ein Festumzug, wie es ihn zuletzt zum 25. Gemeindejubiläum 1997 gegeben hat, krönt die Feierlichkeiten am Sonntag, 1. Juni.

Hößlinswart kam im Jahr 1975 als letzter Teilort dazu

„Die Idee, auch zu diesem Jubiläum wieder einen Festumzug auf die Beine zu stellen, war schon im ersten Festjahr 2022 geboren – und jetzt ist es endlich soweit“, berichtet Berglens Bürgermeister Holger Niederberger. „Dass wir bis 2025 feiern, hat den Hintergrund, dass Hößlinswart als letzter Teilort erst 1975 zur Gesamtgemeinde kam.“

Über 35 Gruppierungen aus Berglen direkt, aber auch aus dem Umkreis, nehmen am Festzug teil. Die rund einen Kilometer lange Strecke führt von der Nachbarschaftsschule in Oppelsbohm bis ans Festzelt im Erlenhof. Fachmännisch moderiert wird das Spektakel am Kreisel im Erlenhof von dem Vorsitzenden des Veteranenclubs Bretzenacker, Thomas Häußer. Er begleitet mit dem Veteranenclub seit vielen Jahren Umzüge, unter anderem den traditionellen Festumzug beim Cannstatter Volksfest.

Blüten auf der Streuobstwiese beim Obstlehrpfad Anfang April 2025 im Berglener Teilort Bretzenacker. Foto: Eva Schäfer

„Von Musikvereinen über etliche Fußgruppen, zahlreichen Oldtimern, einer Kutsche bis hin zu Pferden und Ochsen ist beim Umzug alles vertreten“, erläutert Häußer mit gewissem Stolz. „Unser Berglen ist vielfältig, modern und bunt. Das spiegelt sich auch in unserem Jubiläumsumzug wider.“

Umfangreiches Sicherheits- und Mobilitätskonzept

Um den Umzug für alle Beteiligten zu einem positiven Erlebnis zu machen, hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Behörden ein umfangreiches Sicherheits- und Mobilitätskonzept erstellt. Am Tag des Umzugs wird es einen Shuttle-Verkehr geben. Zwei Busse bringen die Gäste sowohl innerhalb Berglens als auch von Winnenden aus zum Festumzug und wieder zurück.

Der genaue Fahrplan, das Programm für die anderen Festtage und die Übersicht über die vorübergehenden Straßensperrungen von 12 bis 15 Uhr sind zu finden auf der Gemeindehomepage unter: www.berglen.de