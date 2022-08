1 50 Cent lässt sich nicht unterkriegen. Foto: C2 Concerts

Wegen der großen Nachfrage erweitert der Rapper Curtis „50 Cent“ Jackson seine Deutschland-Tour um drei Konzerte im Oktober in Stuttgart, Hamburg und München.















Es ist ein Comeback, wie ein Künstler es sich nur wünschen kann: Curtis „50 Cent“ Jackson, einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, kehrt zurück auf die europäischen Bühnen – und die Resonanz der Fans ist so groß, dass er nun seine Tournee ausgeweitet hat. Neben Hamburg (8.10. Barclays Arena) und München (19.10. Olympiahalle) kommt nun auch Stuttgart in den Genuss einer 50 Cent-Show: Am 11. Oktober wird er in der Schleyer-Halle auf der Bühne stehen.

Skandale umwehen seine Karriere

Curtis „50 Cent“ Jackson gehört zum skandalumwehten Teil der Rap-Künstlerschaft. Seine Vergangenheit als Drogendealer hat ihn mehrfach in lebensbedrohliche Situationen gebracht und seine Karriere ausgebremst. Bei einer Schießerei im Jahr 2000 wurde er von neun Kugeln getroffen. 2005 brachte ihn eine Schlägerei in Schwierigkeiten, die er bei einem Konzert selbst ausgelöst hatte, 2015 die Veröffentlichung eines privaten Sexvideos.

Zuletzt als Überraschungsgast beim Super Bowl

Sein Leben wurde in dem Spielfilm „Get rich or die tryin’“ (2005) verfilmt, in dem 50 Cent sich selbst spielte. Der Titel entsprach dem seines Debüt-Albums von 2003. Er hat Millionen Platten verkauft und sich trotz aller Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen. Im February 2022 nahm er als Überraschungsgast an der Halbzeitshow beim Superbowl teil mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Eminem.

Tickets gibt es ab sofort auf CTS Eventim und ab 22. August hier.