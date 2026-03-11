50/50-Modell mit Mats Hummels: Ich profitiere davon - Cathy Hummels packt über Co-Parenting aus

1 Cathy Hummels hat sich mit dem Co-Parenting angefreundet. Foto: imago/Matthias Wehnert / Rene du Vinage

Cathy und Mats Hummels teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn Ludwig. Nach ersten Schwierigkeiten hat sich Cathy an das Co-Parenting gewöhnt und zieht jetzt eine positive Bilanz.











Cathy Hummels (38) und Ex-Mann Mats Hummels (37) leben das Co-Parenting-Modell. Damit ist die Moderatorin und Influencerin nach anfänglichem Hadern glücklich, wie sie in einem Instagram-Clip erzählt. Seit vergangenem Juli teilt sie sich das Sorgerecht für Sohn Ludwig (8) mit dem Ex-Fußballprofi. "Das heißt, der Ludwig ist eine Woche bei ihm, eine Woche bei mir", erklärt sie in dem Update-Video. "Am Anfang war es sehr schwer, aber mittlerweile hab ich auch das Gefühl, ich profitiere davon, weil ich mich auch mal auf mein Privatleben konzentrieren kann", so Hummels.