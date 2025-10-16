50 000 Euro von Südwest-Unternehmer: CDU meldet Großspende erst neun Monate verspätet

„Unverzüglich“ sind Großspenden offenzulegen. Bei der Südwest-CDU dauerte es neun Monate, bis sie 50 000 Euro von einer bekannten Firma veröffentlichte. Wie kam es dazu?
Aus seiner Nähe zur CDU hat der Unternehmer Harald Marquardt (71) nie einen Hehl gemacht. Ob als langjähriger Chef des familieneigenen Automobilzulieferers aus dem Kreis Tuttlingen oder als Arbeitgeberfunktionär und Verhandlungsführer von Südwestmetall – mit der Partei stimmte er in vielen Punkten überein. Auch finanziell unterstützte er die Christdemokraten großzügig – und gerät deshalb nun ohne eigenes Verschulden in den Fokus der Öffentlichkeit.