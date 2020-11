9 In diesem Jahr findet das Finanz Forum Stuttgart bereits zum fünften Mal statt. Aufgrund von Corona virtuell doch mit gewohnt versierten Experten. Foto: Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung GmbH

Bedingt durch Corona findet das fünfte Finanz Forum Stuttgart im Internet statt. Im Mittelpunkt der Vorträge stehen nachhaltige Geldanlagen und die Frage, welche Auswirkungen die Pandemie auf den Kapitalmarkt haben wird.

Anleger stehen derzeit vor schweren Entscheidungen: Durch Corona ist nichts mehr so, wie es war. Auch die Finanzmärkte haben sich verändert. Doch nicht nur die weltweite Pandemie hat Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Die Wahl in den USA, der Brexit, der Handelskrieg mit China – es gibt zu viele Unbekannte, die derzeit Anlageentscheidungen beeinflussen. Seit Jahren ist das Finanz Forum Stuttgart, an dem zahlreiche Experten aus der Finanzwirtschaft den Lesern der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten mit Rat zu Seite stehen, ein fester Bestandteil im Terminkalender der Anleger.

Ab 12. November: Vorträge per Video und chatten mit Experten

In diesem Jahr muss das Finanz Forum Stuttgart jedoch ausschließlich online stattfinden. Aufgrund von Corona wurde die Veranstaltung der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten aus dem Haus der Wirtschaft in Stuttgart ins Netz verlagert. Auf der Webseite des Finanz Forum können sich interessierte Anleger ab dem 12. November über aktuelle Trends der Kapitalanlage informieren. Die Vorträge der Finanz- und Kapitalmarktexperten wurden dazu auf Video aufgezeichnet und online gestellt. Wer weiterführende Informationen zu einem Thema benötigt, kann sich auf der Seite der jeweiligen Bank zusätzliche Infos als PDF herunterladen. Wer den persönlichen Kontakt sucht, kann mit einzelnen Experten auch direkt chatten oder sich per E-Mail einen Rat holen.

Hilfe für sichere Investitionsentscheidungen

Auch beim fünften Finanz Forum Stuttgart gibt es wieder eine geballte Ladung an Information. Dafür sorgen traditionell acht Vorträge, sieben Referenten und ein Keynote-Speaker.

Bei den vorangegangenen Foren wurde schnell klar, dass Wertpapiere wie Aktien und Anleihen längst ein Thema sind, das viele anspricht. Die Fragen der Teilnehmer zeigten zudem, dass das Publikum immer sachkundiger wird. Beantwortet werden diese wie gewohnt von Finanzexperten aus der Region Stuttgart, die mit Ratschlägen und Checklisten rund um die Geldanlage helfen, sichere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Eine Erkenntnis gibt es aber schon jetzt: Wer aus dem Dilemma des Nullzinsen-Sparens herauskommen will, kommt um Aktien nicht herum.

