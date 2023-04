1 So nutzen Sie das Ticket als Monatskarte. Quelle: Unbekannt

Das 49-Euro-Ticket gibt es eigentlich nur im Jahresabo. Aber falls Sie es nur einen Monat lang nutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Dass das 49-Euro-Ticket nur im Abo erhältlich ist, sorgt bei vielen Menschen in Deutschland für Ärger. Denn wer nicht regelmäßig pendelt, braucht das Deutschlandticket nicht für ein ganzes Jahr. Aber es gibt eine Möglichkeit, das 49-Euro-Ticket wie eine Monatskarte zu nutzen.

49-Euro-Ticket monatlich kaufen

Um das 49-Euro-Ticket wie eine Monatskarte zu benutzen, sollten Sie das Abo in dem Monat buchen, in dem Sie es benötigen. Nach Abschluss der Bestellung kündigen Sie das Ticket sofort wieder. Spätestens aber bis zum 10. des Monats sollten Sie die Kündigung einreichen. Dann werden keine weiteren Beträge abgebucht und Sie haben quasi ein Monatsticket erworben. Die Kündigung können Sie entweder über das Abo-Portal des Verkehrsbundes einreichen, bei dem Sie das Ticket gekauft haben oder direkt am Schalter vor Ort, falls Sie das Ticket in Chipkartenform bevorzugen.