Lesen Sie hier, worauf Sie achten müssen, wenn Sie das Deutschlandticket im laufenden Monat kaufen wollen.









Kann man das 49-Euro-Ticket mitten im Monat kaufen?

Ja, es spielt keine Rolle, an welchem Tag im Monat Sie das Ticket kaufen. Es ist nach dem Kauf bzw. der Zustellung direkt gültig. Allerdings sollten Sie beachten, dass Sie das Ticket in der Regel vollständig bezahlen und bis zum 10. Tag des Monats wieder kündigen müssen, wenn Sie es im nächsten Monat nicht mehr nutzen möchten. Angenommen also, Sie kaufen das Ticket am 15. Juli, dann bezahlen Sie die vollen 49 Euro und könnten erst wieder zu Ende August kündigen. Sie müssten also mindestens den Juli und den August bezahlen.