So billig wie von Juni bis August, als die Monatskarte 9 Euro kostete, wird Bahnfahren in Deutschland zwar nicht mehr, mit dem nun beschlossenen 49-Euro-Ticket kann aber gegenüber den im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) ab dem 1. Januar gültigen Tarifen kräftig gespart werden. Und das neue Ticket gilt erneut bundesweit im Nahverkehr.

Preise steigen um 4,9 Prozent

Die Preise im VVS steigen zum Jahreswechsel um im Schnitt 4,9 Prozent. Ein 10er-Tagesticket kostet dann für die erste Tarifzone bereits 41,80 Euro, das günstigste Monatsticket (eine Zone) 48,58 Euro, allerdings kann man mit diesem Bus und Bahn aber von 9 Uhr an entern.

Bei insgesamt sieben Tarifzonen im VVS sind die Einsparmöglichkeiten mit dem neuen „Deutschlandticket“ gewaltig. Allerdings hat die neue Fahrkarte einen kleinen Haken: Es wird sie ausschließlich im Abo geben. Dieses soll allerdings monatlich kündbar sein. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) hat ihre Abokunden bereits Mitte Oktober angeschrieben. Man arbeite „jetzt schon eifrig an der Umsetzung, damit auch Sie direkt von diesem günstigen Preis profitieren“, hieß es. Wer bereits ein Nahverkehrsabo abgeschlossen habe, brauche „aktuell nichts zu unternehmen, wir kümmern uns darum“, hieß es. Allerdings ist fraglich, ob die Umstellung tatsächlich zum 1. Januar 2023 vorgenommen wird.

Erhebliche Einsparung möglich

Wie viel kann man mit dem neuen Ticket tatsächlich sparen? Je nach Zonenzahl kommen hohe Summen zustande: Wer bisher ein VVS-Netzticket (Gingen, Kuchen, Geislingen) löste, sollte 2023 im VVS-Tarif 2470 Euro berappen. Er zahlt mit dem 49-Euro-Deutschlandticket nun noch 588 Euro, im Jahr also 1882 Euro weniger. Pro Monat liegt die Ersparnis bei 156,83 Euro. Drei Zonen (zum Beispiel Schwaikheim, Plochingen, Leonberg, Steinenbronn) sollten im kommenden Jahr 1298 Euro kosten. Ersparnis durch das Deutschlandticket: 710 Euro im Jahr. Bei zwei Zonen liegt die Ersparnis bei immerhin noch 387 Euro im Jahr.

Es gibt 90 000 Firmentickets

Exakte Nutzer- beziehungsweise Verkaufszahlen ihrer jeweiligen Ticketarten will der VVS auf Anfrage nicht nennen. Klar sei aber, dass 33 Prozent aller Kunden ein Abo hätten. Das günstigste ohne Nutzungseinschränkungen und ohne Zuschuss des Arbeitgebers (Jobticket) kostet künftig 63,08 Euro im Monat. Elf Prozent aller Kunden griffen bisher zu Monats- oder Wochentickets. „Aus dieser Gruppe werden Umsteiger ins Deutschlandticket erwartet“, so ein VVS-Sprecher. 17 Prozent der Kundschaft fahre im Gelegenheitsverkehr, also sporadisch zum Beispiel mal zum Einkauf oder sie unternimmt einen Ausflug. Diese Gruppe kann nicht profitieren. 39 Prozent der VVS-Kunden sind junge Menschen, die als Schüler, Auszubildende oder Studierende ab März 2023 das landesweit noch gültigere Jugendticket für 365 Euro im Jahr (30,42 Euro im Monat) bestellen können.

VVS-Tarifstruktur soll gestrafft werden

Der VVS bietet Jobtickets an und auch Firmentickets (davon gibt es 90 000), bei denen Zuschüsse des Arbeitgebers (zehn Euro im Monat) den Preis drücken. Unklar ist, ob ein Zuschuss in dieser Höhe künftig zu einem Deutschlandticket für 39 Euro führen kann. Der VVS strebe an, „die heutigen Jobticketregelelungen weitgehend beizubehalten“, so der Sprecher. Das müsse aber noch mit Bund und Ländern abgestimmt werden. Auch die VVS-Gremien werden ein Wörtchen mitreden. Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten sich auf das Deutschlandticket einigten, gab es im Stuttgarter Gemeinderat und im Verkehrsausschuss des für die S-Bahn zuständigen Verbands Region Stuttgart Stimmen, die die Chancen des 49-Euro-Tickets nutzen und den VVS-Tarif kräftig entrümpeln wollen. Das dürften allerdings längere Debatten nötig sein.