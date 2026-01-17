470.00 Euro für Stuttgart-Sign: Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“

„Völlig illusorische Idee“ oder „passend zu Stuttgarts Image“? Zwei Experten bewerten die Idee des 470.000 Euro teuren Stadt-Signs unterschiedlich.
470.000 Euro? Als Gernot Grundey von der Summe hörte, die im jüngst verabschiedeten Doppelhaushalt der Stadt für ein Stuttgart-Sign eingestellt ist, habe er sich erst einmal setzen müssen. Grundey ist Geschäftsführer der Firma Duktus in Zuffenhausen, die auf solche übergroßen Schriftzüge spezialisiert ist. „Natürlich ist der Preis für so ein Sign nach oben offen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Summe zustande kommen soll“, sagt Grundey. Selbst wenn man sämtliche Kosten drumherum für Planung und Installation hineinrechne.