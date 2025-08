46. Geburtstag: Jason Momoa: Bewegende Glückwünsche und ein großer Herzenswunsch

Zu seinem 46. Geburtstag teilte seine Freundin Adria Arjona (33) herzerwärmende Worte an den Actionhelden aus "Aquaman" oder "Game of Thrones", Jason Momoa. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin zu diesem Zweck private Aufnahmen des Paares, die es unter anderem vor einem Trailer in Kostümen vermutlich auf dem Gelände eines Filmsets zeigt.

"Alles Gute zum Geburtstag, mi amor. Es gibt nichts, was ich mehr liebe, als das Leben an deiner Seite zu verbringen. Also auf ein weiteres Jahr wild und frei sein und ewig jung werden. Liebe dich so sehr", ist in der Bildunterschrift zu lesen. In weiteren privaten Schnappschüssen sind die Schauspielerin und Momoa am Strand zu sehen, auf dem Motorrad, auf einer nächtlichen Jeep-Tour oder tanzend im Wald.

Sie fügt außerdem hinzu, an welchem Filmset sie sich auf den Fotos aufhalten: "Fröhlichen 'Chief of war'-Tag auch. Freue mich darauf, dass die Welt sehen kann, worin du in den vergangenen Jahren dein Herzblut gesteckt hast". In der epischen Historienserie "Chief of War", die heute auf Apple TV+ gestartet ist, kämpft der gebürtige Hawaiianer für die Einigung Hawaiis im 18. Jahrhundert.

Sein Geburtstagswunsch ist simpel

Momoa repostet den romantischen Beitrag auf seinem Profil und bedankt sich in einer Instagram-Story für alle Glückwünsche. Sein größter Wunsch scheint dabei zu sein, dass die Miniserie ein Erfolg wird: "Ich habe dieses schöne Projekt 'Chief of War' mit meinen Freunden und meiner Familie und Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, gemacht. Und ich würde es wirklich lieben, wenn du es dir ansehen würdest. Das ist alles, was ich habe", sagt er in die Kamera, während ihm gerade die Hand verbunden wird für ein mutmaßliches Kampftraining.

Mit Arjona ist Momoa seit Mai 2024 offiziell liiert. Im Februar schritt er erstmalig mit ihr über einen roten Teppich. Nur einen Monat zuvor wurde seine Scheidung von Schauspielerin Lisa Bonet (57, bekannt aus der "Die Bill Cosby Show") vollzogen. Mit ihr hat er Sohn Nakoa-Wolf (16) und Tochter Lola (18).