454 Coronavirus-Infizierte in Baden-Württemberg

1 Gesundheitsminister Manfred Lucha (links) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne). Foto: dpa/Marijan Murat

Das Gesundheitsministerium hat neue Zahlen zu den Coronavirus-Infizierten im Land bekannt gegeben. Am Donnerstag bestätigte Minister Manfred Lucha 119 weitere Fälle.

Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es 119 weitere Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das gab das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend bekannt. Die Zahl der Infizierten im Südwesten steigt damit auf insgesamt 454.

Im Landkreis Böblingen gibt es demnach vier Infizierte, im Landkreis Esslingen 47, im Landkreis Göppingen drei, im Landkreis Ludwigsburg 18 und und im Rems-Murr-Kreis zehn. Im Stuttgarter Stadtgebiet sind bislang 35 Coronavirus-Fälle nachgewiesen (Stand Donnerstagabend, 20.44 Uhr).

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ziehen die Behörden auch allgemeine Schulschließungen in Betracht. „Diese können ein wichtiger Baustein sein, um soziale Kontakte, die auch immer die Gefahr von Ansteckungen mit sich bringen, in den kommenden Wochen auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Es stehen jetzt sehr einschneidende Entscheidungen an, um das Land gut durch die Krise zu steuern und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten“, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha hierzu.