1 Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 48-Jähriger kommt bei regennasser Straße von der Fahrbahn ab und schlittert über Umwege auf die Gegenfahrbahn. Dort rammt er einen Betonmischer. Es entsteht ein Schaden von 45.000 Euro.

Kornwestheim - Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer ist am Donnerstag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bei regennasser Straße in den Gegenverkehr geschlittert. Dort krachte er nach Angaben der Polizei gegen einen Betonmischer, in dem ein 51-Jähriger saß. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 45.000 Euro.

Ursprünglich war der Mann gegen 18 Uhr in der Westrandstraße unterwegs gewesen. Aus Richtung der Heinkelstraße kommend geriet sein Auto wegen der nassen Straße zunächst nach rechts in einen Grünstreifen ab. Anschließend rutschte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und schleuderte in den Gegenverkehr, wo er gegen den Betonmischer prallte. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten war die Westrandstraße bis etwa 21.20 Uhr gesperrt.