88-jähriger Langzeit-Todeskandidat in Japan freigesprochen

1 Polizisten postieren sich vor einem Gerichtsgebäude in der Stadt Kyodo, in dem über die Todesstrafe für einen Gefangenen verhandelt wird (Archivbild). Foto: Kyodo/dpa

Immer weniger Länder verhängen oder vollstrecken die Todesstrafen. Für Amnesty International ist das aber kein Grund zur Entwarnung. Und: In Japan ist jetzt der am längsten in einer Todeszelle einsitzende Häftling freigesprochen worden.











Mehr als ein halbes Jahrzehnt nach Verhängung der Todesstrafe gegen ihn ist ein 88-jähriger Japaner in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden. Das Bezirksgericht im japanischen Shizuoka erklärte den früheren Boxer am Donnerstag (26. September) für unschuldig. Hakamada gilt mit 45 Jahren als der Häftling, der weltweit am längsten in einer Todeszelle saß.