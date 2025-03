45-Jähriger verletzt im Krankenhaus: Polizei schießt in Hessen auf Mann

1 Vorfall in Hessen (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Bei einem Polizeieinsatz im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Gießen am Donnerstagabend mitteilte. Ausgelöst wurde der Einsatz, weil sich eine Frau aus Leun nach einem Beziehungsstreit bei der Polizei meldete. Sie gab an, ihr Lebensgefährte habe sie und sich selbst verletzt.