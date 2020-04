Die Ermittlungen haben zu einem 45-jährigen Mann geführt, der Raservideos gedreht haben soll.

Landkreise Böblingen/Ludwigsburg - Ein umfagreiches Ermittlungsverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen mündete für einen 45-Jährigen aus dem Kreis Böblingen am Freitag in der Durchsuchung seiner Wohnung sowie der Beschlagnahme seiner beiden Motorräder und seines Führerscheins.

Über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren hatte ein bis dahin unbekannter Mann über verschiedene Plattformen Videos mit reißerischen Titeln veröffentlicht, die er auf Strecken in den Landkreisen Ludwigsburg, Heilbronn und Freudenstadt mit einer Action-Cam aufgenommen hatte und in denen er sich als rücksichtsloser Motorrad-Raser präsentierte. Dabei war er zeitweise mit über 200 Stundenkilometer auf mitunter unübersichtlichen Landstraßen unterwegs.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es Beamten der Verkehrspolizeiinspektion, den 45-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Mit ausschlaggebend war die von ihm getragene, auffällige Motorradkleidung. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte auf Grundlage der polizeilichen Ermittlungen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus des Tatverdächtigen, der am 24. April vollzogen wurde und zur Sicherstellung der Kleidung und weiterer Beweismittel führte.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte auch eine kleine Menge an Betäubungsmittel sicher und nahmen drei Schusswaffen in Verwahrung, die der 45-Jährige legal in seinem Besitz hatte.