45 000 Euro Schaden in Weil der Stadt: Audi macht sich selbstständig

45 000 Euro Schaden in Weil der Stadt

1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 45 000 Euro. Foto: dpa/Marijan Murat

Weil ein 70-Jähriger vermutlich die Handbremse nicht ausreichend angezogen hatte, prallte sein Audi auf einer abschüssigen Straße gegen Hauswände und andere Autos.











Eine wohl nicht richtig angezogene Handbremse hat am Dienstag in Weil der Stadt für einen Schaden von insgesamt 45 000 Euro gesorgt. Gegen 11.55 Uhr parkte ein 70-Jähriger seinen Audi am Fahrbahnrand der abschüssigen Pforzheimer Straße. Vor ihm parkte eine 55-jährige BMW-Fahrerin. Als der 70-Jährige sein Fahrzeug verließ, rollte dieses los. Wie die Polizei berichtet, hatte der 70-Jährige vermutlich seine Handbremse nicht ausreichend angezogen. Die 55-Jährige fuhr im diesem Moment mit ihrem BMW los, der Audi streifte den BMW aber noch.