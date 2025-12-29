Geschichten des Jahres aus Leonberg und Umgebung: Mitte Juli stirbt ein Mann in der Leonberger Hohheckstraße bei einem Polizeieinsatz. Nun gibt es neue Nachrichten zu dem Vorfall.
Das Geschehen wird noch längere Zeit nachwirken – auch wenn es juristisch inzwischen abgehandelt ist. In Leonberg ist im Sommer ein Mensch durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe gestorben. Nun bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage: Den Polizeibeamten sei keine andere Wahl geblieben, ihr Vorgehen somit rechtmäßig gewesen.