Geschichten des Jahres aus Leonberg und Umgebung: Mitte Juli stirbt ein Mann in der Leonberger Hohheckstraße bei einem Polizeieinsatz. Nun gibt es neue Nachrichten zu dem Vorfall.

Das Geschehen wird noch längere Zeit nachwirken – auch wenn es juristisch inzwischen abgehandelt ist. In Leonberg ist im Sommer ein Mensch durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe gestorben. Nun bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage: Den Polizeibeamten sei keine andere Wahl geblieben, ihr Vorgehen somit rechtmäßig gewesen.

Die Einsatzkräfte waren am Mittag des 19. Juli in die Hohheckstraße in Leonberg-Eltingen alarmiert worden. Zuvor war ein Notruf eingegangen, im dem mitgeteilt wurde: Ein Mann schieße aus dem Obergeschoss eines Hauses mit einer Waffe offenbar wahllos auf die Straße, das gegenüberliegende Gebäude und vorbeigehende Passanten. Verletzt wurde dabei offenbar niemand.

Als Kontaktversuche scheitern, stürmt die Polizei die Wohnung

Ein massives Polizeiaufgebot traf schließlich am Ort des Geschehens ein. Der Schütze feuerte in der Folge laut Polizeiangaben auch auf die Einsatzkräfte, danach zog er sich in seine Wohnung zurück. Auf den Versuch, telefonisch Kontakt zu ihm aufzunehmen, reagierte er nicht, wie die Staatsanwaltschaft sowie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) mitteilten.

Straßensperrung: Die Polizei riegelt den Ort des Geschehens ab (hier die Hindenburgstraße). Foto: SDMG

Schließlich öffnete ein Spezialeinsatzkommando die Tür und stürmte die Wohnung. Der 44-Jährige soll dabei die Einsatzkräfte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin schossen die Beamten. Der Mann wurde getroffen und verstarb noch vor Ort, „trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung“, so die Polizei.

Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich bei der Schusswaffe, mit welcher der 44-Jährige die Beamten bedrohte, um eine Druckluftwaffe. Ob er diese oder möglicherweise eine andere Schusswaffe benutzt hat, um aus dem Gebäude zu schießen, war kurz nach dem Geschehen noch unklar.

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun auf Anfrage mitteilt, ist das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge zwischenzeitlich eingestellt worden. „In allen Fällen, in denen es durch die Polizei zum Schusswaffengebrauch kommt und hierdurch eine Person verstorben ist, kommt es zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Polizeibeamten“, fügt Staatsanwalt Patrick Fähnle von der Pressestelle hinzu.

Staatsanwaltschaft: Handeln der Polizisten war rechtmäßig

Die Polizisten hätten sich durch den Schusswaffengebrauch jedoch nicht strafbar gemacht. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war deren Handeln rechtmäßig und die Schussabgabe sowohl polizeirechtlich als auch strafrechtlich gerechtfertigt“, so Fähnle. Insbesondere seien sie in der konkreten Situation von einer bestehenden Notwehrlage ausgegangen. „Und ihnen stand kein anderes Mittel als der Einsatz ihrer Schusswaffen zur Verfügung.“

Der Leonberger Fall war der dritte tödliche Schusswaffengebrauch der Polizei in der Region Stuttgart binnen weniger Wochen. Zuvor war Ende Juni in Wangen im Landkreis Göppingen ein 27 Jahre alten Afghane von Polizisten erschossen worden. Er sollte vor Gericht vorgeführt werden, griff die Beamten jedoch mit einem Messer an und verletzte einen von ihnen schwer. Anfang Juli starb dann in Stuttgart-Ost ein 29-Jähriger. Er hatte zuvor einen ebenfalls 29 Jahre alten Mann vor einer Bar mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt und war im Anschluss an seine Tat geflüchtet.