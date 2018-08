42. Weindorf in Stuttgart Darauf können sich die Besucher freuen

Von cas 24. August 2018 - 08:00 Uhr

Das Stuttgarter Weindorf steht unmittelbar bevor und damit steigt die Vorfreude der Stuttgarter auf gemütliche Lauben mit Livemusik, köstliche Weine aus dem Ländle und dampfende Maultaschen. Wir haben die Veranstaltungen und Infos rund um das Fest zusammengestellt.





Stuttgart - Ein Fest mit einer langen Tradition: Seit 42 Jahren feiern die Stuttgarter ihr Weinfest, in diesem Jahr von Mittwoch, 29. August, bis zum Sonntag, 9. September. In den gemütlichen Weinlauben versorgen die Wirte ihre Gäste mit schwäbischen Spezialitäten und über 500 Weinen aus Baden und Württemberg.

An den zwölf Tagen stehen außerdem gesellige Musik und unterhaltsame Veranstaltungen auf dem Plan. Was die Besucher sonst noch über das 42 Jahre alte Weindorf wissen müssen, erfahren Sie hier.

Wann geht es los?

Für die Weindorf-Besucher öffnen die Lauben am Mittwoch, 29. August, um 11.30 Uhr. Das Fest geht bis zum Sonntag, 9. September. Öffnungszeiten sind von Sonntag bis Mittwoch von 11.30 Uhr bis 23 Uhr und von Donnerstag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 0 Uhr. Das Weindorf wird offiziell mit einer Feier am Mittwoch, 29. August, um 18 Uhr im Innenhof des Alten Schlosses eröffnet.

Wo findet das Fest statt?

Die Lauben sind auf dem Stuttgarter Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße aufgestellt.

Was erwartet die Besucher?

30 Gastronomen und Winzer sorgen in ihren Lauben für hausgemachte schwäbische Spezialitäten. Das ein oder andere Viertele können sich die Besucher aus einer großen Weinauswahl genehmigen. Der Schwerpunkt liegt beim Wein, auch wenn es natürlich auch andere Getränke geben wird. So bietet beispielsweise die VfB-Laube Sommer-Schorle und Himbeer-Sprizz und die Württemberger Weingärtnergenossenschaft Weincocktails und Longdrinks an. Biertrinker werden jedoch in keiner der Lauben auf ihre Kosten kommen. Dafür können sich die Gäste bei drei Süßwarenhändlern mit Leckereien für zwischendurch versorgen.

Welche Veranstaltung gibt es?

Die Stuttgarter Nachrichten veranstalten auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem SWR4 und Pro Stuttgart den Promi-Talk Weindorf-Treff. Zur ersten Runde in der VfB-Laube am Donnerstag, 30. August, von 17 bis 18 Uhr haben Tom Hörner, Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten, und SWR-4-Moderator Axel Graser die Mundart-Kabarettistinnen Dui do on de Sell, Musical-Star Felix Martin, Jazzsängerin Mary Summer und die württembergische Weinprinzessin Anja Off geladen. Weitere Talk-Runden mit prominenten Gästen folgen von Montag, 3. September, bis Donnerstag, 6. September, jeweils von 17 bis 18 Uhr.

Weitere Veranstaltungen und Infos finden Sie in unserer Bildergalerie.