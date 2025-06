1 Trotz des heißen Wetters sind viele Besucher auf dem Darmsheimer Töpfermarkt unterwegs. Foto: Eibner-Pressefoto/Tadas Svetikas

Es ist heiß in Darmsheim an diesem Samstagnachmittag. Wer den weithin bekannten Töpfermarkt im Sindelfinger Teilort besucht, der bewegt sich daher langsam und bevorzugt den Schatten. In der hellen Sonne derweil glänzen die Scherben, der gebrannte Ton in allen Farben und Formen.