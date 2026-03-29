Der Fußball-Landesligist feiert beim 4:2 über die SG Weinstadt den dritten Sieg in Folge – und klettert auf Rang neun. Der Vertrag von Trainer Markus Koch wird nicht verlängert.
Der TSV Heimerdingen setzt seine Klettertour in der Tabelle fort: Das Team von Trainer Markus Koch entführte mit 4:2 (2:0) drei Punkte von der SG Weinstadt und steht nun auf Rang neun der Tabelle. „Das war ein deutliches Zeichen“, freute sich TSV-Fußballchef Uwe Sippel, „das war der dritte Sieg in Folge – das hätte durchaus auch schlechter laufen können.“