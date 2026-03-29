Der Fußball-Landesligist feiert beim 4:2 über die SG Weinstadt den dritten Sieg in Folge – und klettert auf Rang neun. Der Vertrag von Trainer Markus Koch wird nicht verlängert.

Der TSV Heimerdingen setzt seine Klettertour in der Tabelle fort: Das Team von Trainer Markus Koch entführte mit 4:2 (2:0) drei Punkte von der SG Weinstadt und steht nun auf Rang neun der Tabelle. „Das war ein deutliches Zeichen“, freute sich TSV-Fußballchef Uwe Sippel, „das war der dritte Sieg in Folge – das hätte durchaus auch schlechter laufen können.“

Beim TSV sind sie aber Fachleute genug, um zu wissen, dass noch längst nicht Zeit ist, die Hände in den Schoß zu legen. „Wir müssen damit rechnen“, betonte Uwe Sippel, „das ein Team erst mit 40 Punkten ganz sicher in der Liga bleibt.“ Der TSV hat bislang 27 gesammelt – aus der Verbandsliga werden wohl der FSV Waiblingen und der VfR Heilbronn absteigen, weshalb es in der Staffel eins der Landesliga vermutlich vier direkte Absteiger geben wird. „Noch haben wir nichts erreicht“, verdeutlichte Sippel.

Noch keine Entwarnung im Abstiegskampf

Die drei Siege in Folge sind ein kleiner Befreiungsschlag für den Verbandsliga-Absteiger – aber vom mutmaßlichen Relegationsplatz zwölf ist der TSV nur einen Zähler entfernt. Auch Trainer Markus Koch ruft noch keine Entwarnung im Kampf um den Klassenverbleib aus, „von Platz fünf abwärts kämpfen alle noch gegen den Abstieg“, findet der 58-Jährige, „immerhin sind wir in der Tabelle nun nicht mehr ganz hinten drin.“

Der TSV Heimerdingen im Vorwärtsgang: Shakur Traore (vo.) trug sich in die Torschützenliste ein. Foto: Günter Schmid

Bei der Partie in Weinstadt kämpften beide Mannschaften mit offenem Visier, sodass sich eine muntere Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten entwickelte. Der TSV wollte aus einer gesicherten Defensive agieren, und diese Taktik ging wunderbar auf. Vor der Pause setzte Haris Gudzevic mit seinem zehnten Saisontreffer zum 1:0 früh die erste Duftmarke des TSV Heimerdingen (13.). Shakur Traore legte in der 25. Minute mit dem 2:0 nach.

Doch auch die Gastgeber tauchten mit dem stets umtriebigen Torjäger Faton Sylaj immer wieder gefährlich vor dem Heimerdinger Tor auf – zweimal reagierte TSV-Schlussmann Lukas Emmrich glänzend und verteidigte die Zwei-Tore-Führung. Ein mögliches 3:0 verpassten die Gäste, weil sie eine Überzahl zu schlampig ausspielten. „Mit einem 3:0 hätten wir der SG vermutlich den Zahn gezogen“, meinte Sippel.

TSV-Verteidiger Gabriel Fota (li.) hatte mit einem Kopfball die Chance zum 4:1 – doch der Ball verfehlte das Ziel. Foto: Günter Schmid

Kurz nach dem Seitenwechsel war Sylaj mit Saisontor Nummer 21 zum 1:2 zur Stelle (46.), doch der TSV knickte nicht ein. Nach einer feinen Kombination war die Fußspitze von Gudzevic dafür verantwortlich, dass der alte Abstand mit dem 3:1 wieder hergestellt wurde (58.). „Gut, dass wir nach dem Anschlusstreffer sofort geantwortet haben“, sagte Markus Koch. Danach hätte der TSV schon den Deckel drauf machen können, Sebastian Bortel und Gabriel Fota besaßen gute Chancen, doch erst mit dem 4:1 durch Dennis de Sousa Lourenco (82.) konnten sich die TSV-Anhänger beruhigt zurücklehnen. Das 2:4 von Oliver Ehni (89.) ließ ihren Blutdruck nicht mehr in die Höhe schnellen.

Vertrag von Trainer Koch wird nicht verlängert

Das Saisonziel Klassenverbleib ist zwar noch nicht erreicht, dennoch gab der TSV Heimerdingen nach Spielschluss bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Trainer Markus Koch einvernehmlich nicht verlängert wird. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota, Kuchtanin, Geppert, Pellegrino – Bortel, Milos (79. Tepegoez) – Traore (87. Banas), de Sousa Lourenco, Buxmann (73. Riedmiller) – Gudzevic (90+4 Baroudi).