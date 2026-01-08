SV Leonberg/Eltingen Basketball: 41 Jahre alt – „Basketball-Opa“ Jochen Mikait hat noch nicht genug

Seit Jahren ist der Routnier bei den Basketballern des SV Leonberg/Eltingen eine feste Größe. Trotz seines Alters hat er noch ein besonderes Ziel.
Enkel hat Jochen Mikait keine. Dennoch nennt Trainer Niko Tokas den Spieler liebevoll „Basketball-Opa“. Immerhin ist der Center vom SV Leonberg/Eltingen mit 41 Lenzen weitaus älter als die meisten Basketballer in der Landesliga, sogar in der US-amerikanischen Profiliga NBA wäre er heute der älteste Spieler. Topstar LeBron James ist zwar ebenfalls seit Kurzem 41, aber ein paar Monate jünger als Jochen Mikait.