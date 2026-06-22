Schock beim Hurricane-Festival: Am Samstag ist eine 41-jährige Besucherin auf dem Gelände am Eichenring gestorben. Laut Sanitätsdienst gab es keinen Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen.

Beim Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel hat es einen Todesfall gegeben: Eine 41-jährige Besucherin ist am Samstag auf dem Gelände am Eichenring gestorben. Das teilte der Sanitätsdienst auf der Abschluss-Pressekonferenz mit. Nach Angaben des Veranstalters und der Behörden stand der Vorfall jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen.

Ein Mitarbeiter vom Sanitätsdienst schilderte den Hergang, wie die "HNA" berichtete: Die Frau, die mutmaßlich an Vorerkrankungen litt, sei im Beisein von Rettungskräften in eine reanimationspflichtige Situation geraten. Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Es habe kein Festivalkontext zu ihrer gesundheitlichen Lage bestanden.

Begleitpersonen seelsorgerisch betreut

Die Menschen, die die Verstorbene begleitet hatten, wurden notfallseelsorgerisch betreut. Einige der Begleitpersonen fanden in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde in Scheeßel eine Unterkunft abseits des Festivalbetriebs, wie der Sanitätsdienst weiter mitteilte.

Trotz des tragischen Todesfalls zogen die Veranstalter, die Gemeinde Scheeßel und die zuständigen Behörden insgesamt eine positive Bilanz des Festivals, das in diesem Jahr das 30. Jubiläum feierte. Zu den großen Namen zählten Twenty One Pilots, Kraftklub, Yungblud, Papa Roach, The Offspring, Billy Talent, Florence + The Machine, Halsey, Provinz, Empire Of The Sun, A Day To Remember, Clueso und BHZ.

Organisation und Sicherheit des Festivals wurden auf der Abschluss-Konferenz übereinstimmend gelobt. Die zuvor befürchteten gesundheitlichen Folgen im Zuge der hohen Temperaturen blieben weitgehend aus. Die Behandlungszahlen im Sanitätsdienst bewegten sich im Durchschnitt, wobei die meisten Fälle mit Kreislaufproblemen zusammenhingen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account hieß es zum Abschluss: "Das waren 30 Jahre Hurricane. Wir hätten uns unser Jubiläum nicht schöner erträumen können. DANKE, dass ihr 30 Jahre HURRICANE mit uns gefeiert habt. Kommt gut nach Hause, wir sehen uns 2027." Im nächsten Jahr steigt das Festival vom 18. - 20. Juni 2027.