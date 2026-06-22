Schock beim Hurricane-Festival: Am Samstag ist eine 41-jährige Besucherin auf dem Gelände am Eichenring gestorben. Laut Sanitätsdienst gab es keinen Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen.
Beim Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel hat es einen Todesfall gegeben: Eine 41-jährige Besucherin ist am Samstag auf dem Gelände am Eichenring gestorben. Das teilte der Sanitätsdienst auf der Abschluss-Pressekonferenz mit. Nach Angaben des Veranstalters und der Behörden stand der Vorfall jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen.