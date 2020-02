12 Christian Gentner zeichnet sich in seiner Karriere nicht nur durch seine Stärke, sondern auch durch sein Spielverständnis aus. Hier bejubelt er den 1:0-Führungstreffer im Relegationshinspiel in Stuttgart gegen seinen aktuellen Verein Union Berlin. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Zum 400. Mal wird Christian Gentner am Sonntag ein Bundesligaspiel bestreiten. Eine Karriere in Bildern.

Berlin/Stuttgart - Nur drei Profistationen hat Christian Gentner in seinen 15 Jahren Profifußball durchlaufen. Dennoch hat der Mittelfeldmann einiges erlebt. Die erste seiner bald 400 Bundesligapartien hat der gebürtige Nürtinger im Jahre 2005 für den VfB Stuttgart bestritten. Nur zwei Jahre später holte er den ersten seiner insgesamt zwei Meistertitel. Den anderen feierte er mit dem VfL Wolfsburg. Doch lange hielt es „Gente“, wie er genannt wird, nicht im Niedersächsischen aus.

Somit kehrte er zurück zu seinem Ausbildungsverein in den Süden. Nach Ab- und Wiederaufstieg sowie einem unglücklichen Abstieg im vergangenen Jahr wechselte Gentner zum damaligen Relegationsgegner Union Berlin, wo er nun am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg voraussichtlich seinen 400. Auftritt in der Beletage des deutschen Profifußballs hat. Damit wäre er, neben Claudio Pizarro, der aktuell einzige Bundesligaprofi, der dies erreicht hat.

In unserer Bildergalerie würdigen wir die Karriere des Musterprofis.