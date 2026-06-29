Ein enges Duell mit einer heutigen Weltklasse-Spielerin hat Emily Seibold Mut gemacht. Bei ihrem Heimturnier in Vaihingen strebt sie den nächsten Sprung in der Weltrangliste an.
Unlängst stand die tschechische Tennisspielerin Nikola Bartunkova im Viertelfinale des WTA-Turniers in Berlin und hatte die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, am Rande einer Niederlage. Die 20-Jährige führte 6:2 und 4:0, ehe sich die Weißrussin zurück ins Spiel kämpfte und den zweiten Satz noch mit 7:6 gewann und sich letztlich den Halbfinal-Einzug durch ein 6:4 im dritten Satz sicherte. Vor rund einem Jahr siegte Bartunkova noch im Finale des Stuttgarter Stadtpokals. Gegnerin damals: Emily Seibold, die Spielerin des Gastgebers TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr.