Basketball Landesliga: Neuer Spitzenreiter: Der TSV Malmsheim springt auf die 1
Seit Jahren eine Konstante bei den Basketballern des SV Leonberg/Eltingen: Sven Schewior (li.) Foto: Andreas Gorr

Die TSV-Basketballer erobern mit einem 82:64 über MTV Stuttgart III die Tabellenführung. Der SV Leonberg/Eltingen setzt gegen die BG Remseck II mit 93:53 ein Ausrufezeichen.

„Das war das beste erste Viertel der Saison, danach war das Spiel entschieden“, freute sich Niko Tokas. Seine Basketballer vom SV Leonberg/Eltingen schlugen den Liga-Konkurrenten BG Remseck II, der zuvor in der Tabelle nur zwei Punkte zurück gelegen hatte, mit einem deutlichen 93:53. Bereits nach den ersten zehn Minuten war beim Stand von 37:11 für die Gastgeber klar, wohin die Reise gehen würde.

 

„Wir haben aus allen Rohren gefeuert, endlich mal eine gute Quote getroffen“, lobte Tokas. Nach einem kurzen Durchhänger im zweiten Viertel entschied die Mannschaft um Sven Schewior (19 Punkte) das Spiel mit 21:5 im dritten Drittel. Dadurch konnte der Trainer im letzten Abschnitt seinen jungen Spielern erneut Spielpraxis verschaffen. „Wir wussten, dass wir im dritten Viertel Vollgas geben müssen, damit die Bubis im vierten übernehmen können“, erklärte er.

Malmsheim holt sich die Tabellenführung

Auch Mitbewerber TSV Malmsheim feierte ein erfolgreiches Wochenende, schlug das Schlusslicht MTV Stuttgart III mit 82:64 und kletterte damit auf den ersten Tabellenplatz. „Gegen den Tabellenletzten ist es immer schwer, man muss gewinnen und mit der gleichen Seriosität wie sonst agieren. Wir hatten mehr zu verlieren als zu gewinnen“, meinte Trainer Manuel Martinez, der auf seinen Topscorer Luis Müller verzichten musste. Trotzdem konnte das Team um Christoph Lange (17 Punkte) und Nachwuchsspieler Jan Schneeberg (7) das Fehlen Müllers gemeinsam auffangen. Bis mindestens nächste Woche bleibt der TSV Spitzenreiter. „Unverhofft erfolgreich“, grinst Martinez.

 