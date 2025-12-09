1 Seit Jahren eine Konstante bei den Basketballern des SV Leonberg/Eltingen: Sven Schewior (li.) Foto: Andreas Gorr

Die TSV-Basketballer erobern mit einem 82:64 über MTV Stuttgart III die Tabellenführung. Der SV Leonberg/Eltingen setzt gegen die BG Remseck II mit 93:53 ein Ausrufezeichen.











„Das war das beste erste Viertel der Saison, danach war das Spiel entschieden“, freute sich Niko Tokas. Seine Basketballer vom SV Leonberg/Eltingen schlugen den Liga-Konkurrenten BG Remseck II, der zuvor in der Tabelle nur zwei Punkte zurück gelegen hatte, mit einem deutlichen 93:53. Bereits nach den ersten zehn Minuten war beim Stand von 37:11 für die Gastgeber klar, wohin die Reise gehen würde.