40 Jahre Stöber-Ecke: Leonbergs erster Second-Hand-Laden für Kinder – damals „eine verrückte Idee“

Vor 40 Jahren hat Irmgard Prade in Eltingen den ersten Second-Hand-Laden in Leonberg mit Kinderbekleidung eröffnet. Die Idee zum eigenen Geschäft entstand aus einer Not heraus.
„Es war schon eine etwas verrückte Idee, in einer Zeit als hierzulande alle vom Schlaraffenland und nie endendem Wohlstand überzeugt waren, in Eltingen einen Laden mit gebrauchter Kinderbekleidung zu eröffnen“, blickt Irmgard Prade zurück. Aber es ist wohl doch keine so abwegige Entscheidung gewesen, denn ihre „Stöber-Ecke“ feiert in diesen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen.