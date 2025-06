40 Jahre Schengen Abkommen: Keine komplette Kontrollfreiheit

1 An der Grenze zu Polen waren lange Staus vor dem Beitritt zum Schengen-raum an der Tagesordnung. Foto: dpa

Das Abkommen von Schengen ist das Wichtigste Zeichen europäischer Integration. Es ist nach wie vor hoch aktuell, muss aber angepasst werden, kommentiert Christian Gottschalk.











Wer schon ein paar Lebensjahre auf dem Buckel hat, wer sich daran erinnert, wie er vor vier Jahrzehnten mit seinem Golf eins in die große weite Welt gezogen ist, der kann sich auch daran erinnern, dass es meist noch vor dem ersten Tankstopp zu einem Zwischenhalt kam, zwangsweise. Die Landesgrenzen waren damals in Europa noch gut bewacht, egal ob man in die Schweiz, nach Frankreich oder gen Österreich wollte. In Richtung Osten sowieso. Die Revolution des schrankenlosen Reisens begann am 14. Juni 1985, als Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten in dem luxemburgischen Moselort Schengen ein Abkommen unterzeichneten, das die Grenzkontrollen in Europa beenden sollte. Inzwischen haben sich nahezu 30 Länder dem Abkommen angeschlossen.