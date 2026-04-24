Rund um die strahlende Ruine von Tschnernobyl herrscht Krieg

Zum 40. Jahrestag des Reaktorunglücks von Tschernobyl kommen keine Katastrophen-Touristen mehr. Dort bedrohen russische Drohnen nicht nur die Atomruine, sondern auch die Hoffnung auf Sicherheit.
Die Ukraine begeht am Sonntag (26. April) den 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Der Super-GAU ist die schlimmste zivile Nuklearkatastrophe der Menschheitsgeschichte. Die vor mehr als vier Jahren begonnene russische Invasion in der Ukraine hat das Kernkraftwerk erneut in große Gefahr gebracht und das Risiko einer weiteren radioaktiven Katastrophe erhöht. Ein Überblick: