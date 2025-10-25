40 Jahre nach dem Serienstart: Austin Butler und Michael B. Jordan in Miami Vice-Reboot

40 Jahre nach der Kultserie könnte "Miami Vice" mit neuen Gesichtern zurückkehren. Austin Butler steht angeblich in Verhandlungen für die Rolle des Detective Sonny Crockett. Sein möglicher Partner: Michael B. Jordan als Ricardo Tubbs. Der Kinostart ist für 2027 geplant.
Die kultigen Pastellanzüge und schnellen Sportwagen - bald könnten sie auf der Kinoleinwand wieder auferstehen. Wie mehrere US-Medien berichten, darunter das "People"-Magazin, führt Austin Butler (34) Verhandlungen für die Hauptrolle in einer Neuverfilmung der Hit-Serie "Miami Vice" (1984-1989). Der US- Schauspieler soll Detective James "Sonny" Crockett verkörpern - jene Rolle, die Don Johnson (75) in den 1980er Jahren zum Star machte.