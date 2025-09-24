40 Jahre nach dem Kinoerfolg: Ulrike Kriener: Männer war für mich ein absoluter Glücksfall

Im Herbst vor 40 Jahren startete die Komödie "Männer" mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in den Kinos - und bescherte allen Beteiligen einen großen Erfolg. Unter anderem feierte Schauspielerin Ulrike Kriener damit ihren Durchbruch - "ein absoluter Glücksfall", wie sie im Interview sagt.
Im Oktober vor 40 Jahren kam Doris Dörries (70) Erfolgsfilm "Männer" (1985) in die Kinos. Die Beziehungskomödie mit Heiner Lauterbach (72) und Uwe Ochsenknecht (69) bescherte auch Ulrike Kriener (70) den Durchbruch. Gefeiert hat sie das Jubiläum trotzdem "nicht wirklich", wie die Schauspielerin im Interview mit spot on news verrät. "Aber wir haben Doris Dörries 70. Geburtstag im Literaturhaus München gefeiert. Das war ein sehr schöner Abend - und natürlich haben wir dort auch über 'Männer' gesprochen", erzählt sie weiter.