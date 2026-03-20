40 Jahre Eis am Eugensplatz: „Es war tote Hose“ – die Schlangen vor dem Eiscafé Pinguin kamen erst später

Vom Wasen an den Eugensplatz – weil die Weebers sesshaft werden wollten, eröffneten sie 1986 das Eiscafé Pinguin. Doch der Anfang ist zäh. Heute ist die Eisdiele ein Stück Stuttgart.
Die Geschichte des Eiscafé Pinguin beginnt mit drei Mädchen. „Mit drei Mädchen“, sagt sich Adolf Weeber, als seine Frau Christa 1977 nach den Töchtern Esther und Nicole die kleine Kerstin zur Welt bringt, „wird es schwer, ein Karussell auf- und abzubauen.“ Weeber weiß, was der Knochenjob Schaustellerei einem körperlich abverlangt. Er ist ein Wasenkind, Spross einer großen Stuttgarter Schaustellerdynastie.