Andrea Kiewel öffnet am 10. Mai wieder die Tore zum "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg. Die Jubiläumssaison zum 40. Geburtstag bringt 20 Folgen, prominente Gäste wie Vanessa Mai, Beatrice Egli und Palina Rojinski - und reichlich Überraschungen.

Der "ZDF-Fernsehgarten" geht in seine 40. Saison: Am Sonntag, 10. Mai, um 12 Uhr eröffnet Andrea Kiewel (60) live vom Mainzer Lerchenberg die Jubiläumsausgabe des TV-Dauerbrenners. 20 Folgen sind geplant, ausgestrahlt werden sie immer sonntags, live und open air.

Bereits zum Auftakt versammelt Kiewel ein breites Aufgebot an Gästen auf der Bühne. Angekündigt sind Guido Maria Kretschmer, Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Peggy March, Hugo Egon Balder und viele mehr. Im Mittelpunkt der Sendung stehen die vier Jahrzehnte Showgeschichte - das Jubiläum zieht sich laut Senderankündigung durch die gesamte Saison.

Vier Jahrzehnte Live-Fernsehen aus Mainz

Premiere feierte das Format am 29. Juni 1986 mit Moderatorin Ilona Christen. Nach Ramona Leiß übernahm Andrea Kiewel im Jahr 2000 das Ruder, unterbrochen lediglich von Ernst-Marcus Thomas in der Saison 2008. Seit 2009 steht "Kiwi" durchgehend vor der Kamera. Die Bilanz nach Saisonende 2025: 1.384 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden Sendezeit - umgerechnet rund 56 Tage. Über 5.200 Musikauftritte fanden bislang statt, knapp drei Millionen Menschen waren als Publikum vor Ort dabei.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke bezeichnet das Format als "lebendiges Stück deutscher Fernsehgeschichte". Live-Fernsehen schaffe eine Energie, die Generationen verbinde, "am Bildschirm und vor Ort", erklärte sie. Auch Andrea Kiewel will das runde Jubiläum nutzen, um "richtig groß zu feiern". Der "Fernsehgarten" gehe das auf seine eigene Art an: "live, zum Anfassen, fröhlich, unbeschwert".

Musik, Comedy und so manche Mutprobe

Auf dem Lerchenberg ist über die Jahre vieles passiert, was über das übliche Showformat hinausging. Ilona Christen sprang 1986 aus 3.000 Metern Höhe mit dem Fallschirm aufs Sendegelände, moderierte auf dem Hochseil der Artistenfamilie Traber und absolvierte einen Helikopter-Looping. Joey Kelly lief 2010 für die Sendung 24 Stunden auf einem Laufband, Klaas Heufer-Umlauf wagte 2011 einen Heli-Bungee-Sprung aus 400 Metern Höhe. Und 2014 schaltete Andrea Kiewel live zur ISS und sprach mit dem Astronauten Alexander Gerst.

Auch Rekordversuche und Charity-Aktionen gehören zur Show: 2007 wurden 25.000 "Pool Bombs" in 25 Stunden gezählt, 2011 brachte ein 25-stündiges Dauerrutschen 22.222 Euro für einen integrativen Kindergarten in Mainz ein. Den Rekord für die meisten Auftritte hält laut ZDF Schlagersänger Bernhard Brink - im August 2025 stand er zum 41. Mal im "Fernsehgarten".

90.000 Quadratmeter Studiogelände

Die Sendung ist auch produktionstechnisch ein Großeinsatz. Pro Folge sind rund 130 Teammitglieder im Einsatz, zwischen 5.000 und 6.000 Zuschauer kommen aufs Gelände. Über die gesamte Saison hinweg werden so etwa 100.000 Live-Zuschauer gezählt. Eingesetzt werden bis zu zwölf Studiokameras, 70 Tageslichtscheinwerfer, 24 Drahtlosmikrofone und 300 Lautsprecher - verteilt auf einem Studiobereich von 90.000 Quadratmetern.

Die Saison 2026 ist barrierefrei zugänglich und wird mit Audiodeskription und Untertiteln ausgestrahlt. Im Streaming steht die Auftaktfolge ab 14 Uhr in der ZDF-Mediathek bereit. Regie führt Nadja Zonsarowa.