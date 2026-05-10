Andrea Kiewel öffnet am 10. Mai wieder die Tore zum "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg. Die Jubiläumssaison zum 40. Geburtstag bringt 20 Folgen, prominente Gäste wie Vanessa Mai, Beatrice Egli und Palina Rojinski - und reichlich Überraschungen.
Der "ZDF-Fernsehgarten" geht in seine 40. Saison: Am Sonntag, 10. Mai, um 12 Uhr eröffnet Andrea Kiewel (60) live vom Mainzer Lerchenberg die Jubiläumsausgabe des TV-Dauerbrenners. 20 Folgen sind geplant, ausgestrahlt werden sie immer sonntags, live und open air.