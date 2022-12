Schlüsselloch zugeklebt und Frau geschlagen – Polizei rückt an

40-Jähriger in Mutlangen festgenommen

1 Der Mann soll am Dienstagabend unter anderem einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 40-Jähriger soll am Dienstagabend in Mutlangen zunächst ein Schlüsselloch mit Sekundenkleber gefüllt und dann einer Frau ins Gesicht geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation.















Ein 40 Jahre alter Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Dienstagabend in Mutlangen (Ostalbkreis) Polizei und Rettungsdienst gehörig auf Trab gehalten.

Wie die Polizei berichtet, soll der 40-Jährige gegen 21.30 Uhr das Schlüsselloch einer Wohnungstür im Tannbachweg mit Sekundenkleber gefüllt haben, sodass die Tür nicht mehr geöffnet werden konnte. Als ihn eine 37-jährige Frau darauf ansprach, soll der Mann ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen daraufhin fest.

Und auch dabei soll der Mann ausgerastet sein. So habe er auf dem Weg zum Streifenwagen das Fahrzeug zerkratzt und soll versucht haben, einen Polizeibeamten zu treten. Nachdem er zu einem Arzt gebracht wurde, schickte dieser ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Während der Fahrt dorthin soll der 40-Jährige sowohl die Notfallsanitäterin als auch einen Polizeibeamten beleidigt haben.