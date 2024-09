40. Dienstjubiläum von Wolfgang Faißt: „Ein Bürgermeister von echtem Schrot und Korn“

1 Landrat Roland Bernhard (li.) übergibt Wolfang Faißt die Jubiläumsurkunde. Foto: Landratsamt Böblingen

Zum 40. Dienstjubiläum wird der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt von Landrat Roland Bernhard als ein Vorbild seines Berufsstandes bezeichnet.











Link kopiert



Am Montag übergab Landrat Roland Bernhard dem Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt die Urkunde zum 40-jährigen Jubiläum im öffentlichen Dienst. Der studierte Diplom-Verwaltungswirt begann seinen Berufsweg zunächst 1988 in Seelbach im Ortenaukreis als stellvertretender Hauptamtsleiter. Es folgten weitere Stationen als Hauptamtsleiter in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) und der Großen Kreisstadt Nagold im Landkreis Calw. 2000 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Renningen gewählt. „Wolfgang Faißt ist ein Bürgermeister von echtem Schrot und Korn. Er ist sowohl Staatsdiener, dem das Wohl der Stadt und Gesellschaft am Herzen liegt, als auch der moderne Public Manager, der weiß, wie man eine Verwaltung heutzutage führt“, sagte der Landrat über den 62-jährigen.